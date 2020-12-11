Samanyolu Haber /Gündem / AB zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan peş peşe Türkiye açıklamaları /11 Aralık 2020 15:34

AB zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan peş peşe Türkiye açıklamaları

AB Liderleri Zirvesi'nin ardından Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'yle ilgili açıklamalar geldi. Merkel, silah ambargosunun NATO kapsamında tartışılması vurgusu yaparken, Macron ise "Yaptırımlar, AB'nin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen eylemleri kabul etmeyeceğini gösteriyor" dedi.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderleri Zirvesi’nde görüşmelerin sona ermesinin ardından liderler açıklamalarda bulundu.

Zirvede Türkiye’yle ilgili alınan kararların ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron peş peşe önemli ifadeler kullandı.

Almanya’nın dönem başkanı olduğu son zirvenin ardından ilk sözü alan Merkel, “Başkanlık dönemimizde Türkiye’yle daha olumlu ilişkiler geliştirilmesini umarak hareket ettik. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den bir dahaki zirveye kadar bir rapor hazırlamasını istedik” diye konuştu.

AMBARGOYA NATO VURGUSU

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebine de değinen Merkel, ABD’nin yeni yönetiminin de sürece dahil olması gerektiğini söyleyerek, “Türkiye’ye silah ihracatıyla ilgili NATO bağlamında tartışma yürütülmesini kararlaştırdık. Bunun ışığında, bir yandan stratejik bağlılıklarla – çoğumuz NATO üyesiyiz – diğer yandan gerginliklerle ilerleyen Türkiye ile ilişkilerimizden daha fazla bahsedeceğiz” dedi.

‘DİYALOG YOLU AÇIK’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise iki yönlü bir açıklama yapmayı tercih etti. AB’nin Türkiye ile diyalog yolunu açık tuttuğunu belirten Macron, “Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar, AB’nin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen eylemleri kabul etmeyeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, “Türkiye’yle mülteciler konusunda iş birliği içerisine girmeye hazırız. Türkiye’yle daha sorumlu bir iş birliği istiyoruz” diye konuştu.
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