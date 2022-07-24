ABB, 14 milyar TL’lik Ankapark israfını kalem kalem açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 3 yıl süren hukuki mücadelenin ardından 18 Temmuz 2022’de Ankapark’ı devraldı. Devir kararının ardından Ankapark’ın mevcut durumu paylaşmak için parkın kapıları vatandaşlara açıldı. Atatürk Orman Çiftliği’ne binlerce ağaç kesilerek inşaa edilen parkın son hali israfın boyutunu da gözler önüne serdi.







ABB’den yapılan açıklamada parkın toplam maliyeti de kalem kalem aktarıldı. ABB’nin sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, “ANKAPARK’IN TESPİT EDİLEBİLEN MALİYETİ, ABB resmi internet sitesinde, 3 Şubat 2022 tarihinde kalem kalem açıklanmıştır. ANKAPARK’ın Maliyeti: 801 milyon 288 bin 824 Dolar. Süreci şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz.” denildi.





1.000 YATAKLI 7 ŞEHİR HASTANESİ YAPILABİLİRDİ

Paylaşılan linkte Ankapark için ne kadar harcama yapıldığı ayrıntılı olarak aktarılıyor. Söz konusu maliyet bugünkü kurla 14 milyar TL’nin bile üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Söz konusu parayla maliyeti 2 milyar TL’ye 1.000 yataklı 7 adet şehir hastanesi yapılabilirdi!







