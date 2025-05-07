Samanyolu Haber /Gündem / ABB’den Osman Gökçek’e: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan kendini erdem abidesi sanır /07 Mayıs 2025 20:21

ABB’den Osman Gökçek’e: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan kendini erdem abidesi sanır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKP'li Osman Gökçek'in ihale yolsuzluğu yapıldığı ididasına "Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır” cevabını verdi.

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Velev News'te yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in yönelttiği bardak ve çöp poşeti üzerinden yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, “Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır” ifadelerine yer verildi.

AKP’li Osman Gökçek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın bardak ve çöp poşeti için ihale verdiği şirketle ilgili çeşitli iddialarda bulundu. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, üzerinde, ’45 milyon bardak nerede’ yazılı döviz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın maketi ile basın toplantısı düzenledi. Gökçek, belediyenin 159 milyon liralık ihale düzenlediğini ve söz konusu ihalede dikkat çeken kalemlerin bulunduğunu öne sürdü.

ABB ise Gökçek’in iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklama şu şekilde:

“Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara’nın üzerine çöken bu anlayış; şimdi çıkmış, utanmaz bir yüzsüzlükle iftira siyasetine sarılıyor.

Oysa herkes biliyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde suç işleyen cezasız kalmaz. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Elinde gerçekten bir delil olduğunu iddia edenin adresi bellidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda var. Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır.”
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