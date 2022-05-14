Samanyolu Haber /Politika / ABB Meclisi'nde ikinci 'Masaya çık tepin istersen' vakası /14 Mayıs 2022 12:19

ABB Meclisi'nde ikinci 'Masaya çık tepin istersen' vakası

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine edilen hakaretlere cevap verdiği ve eski dönemde yapılan yolsuzlukları açıkladığı konuşma sırasında, Melih Gökçek döneminin Meclis Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez sıraları yumrukladı. O anlar kameralara yansıdı.

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin geçen nisan ayı oturumuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek’in döneminde Meclis Grup Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine ve ekibine edilen hakaret ve iftiralara cevap vereceği, eski dönemdeki yapılan yolsuzlukları açıkladığı konuşmayı bölmek için sıraları yumrukladı.

Kendi partili arkadaşlarının bile tepki gösterdiği Ölmez, Meclis’te olay çıkardı.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER DE KARIŞMIŞTI

Yavaş’ın kendisi, resmi çalışanları ve seçilmiş meclis üyeleri hakkında atılan iftiralara cevap vereceği meclis oturumu olaylı geçti. Daha önceki bütçe ve faaliyet görüşmeleri, AKP'li tüm belediye başkanlarının konuşma yapması nedeniyle sabahın ilk ışıklarına kadar sürmüş, Yavaş’ın cevapları geç saatlere bırakılmıştı.

MECLİSTE 'GÖKÇEK' ETKİSİ: MASAYI YUMRUKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin geçen nisan ayı oturumuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Eski Başkan Melih Gökçek’in Meclis'te Grup Başkan Vekili olan Ali İhsan Ölmez’in, Yavaş’ın kendisine ve ekibine edilen hakaret ve iftiralara cevap vereceği, eski dönemde yapılan yolsuzlukları açıklayacağı konuşmayı bölmek için sıraları dakikalarca yumrukladığı görüntülendi. Kendi partili arkadaşları tarafından uyarılan Ölmez, uyarıyı yapan AKP'li grup üyelerine de tepki gösterdi.

KÜRSÜYE YÜRÜMEK İSTEDİ

Ölmez, Mansur Yavaş’ın konuşma yaptığı sırada Melih Gökçek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kürsüye yürümek istedi. Ölmez’e CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri tepki gösterince tartışma çıktı.

YAVAŞ: 'HAKARET EDİP CEVABINI DUYMAK İSTEMİYORLAR'

Konuşmasını engellemeye çalışan AKP Grup Başkan Vekili Murat Köse'ye, eski Grup Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez'e ve grup üyelerine tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ben kabile gibi yönetsem burada konuşamazsınız. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan, dedikodu üreten, ‘Duyduk’, ‘Tahmin ediyoruz’, 'Biliyoruz’ kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar küçük bir siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan asla öteye geçemeyeceklerdir. Sevgili Ankaralılar, bunlar konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ankara halkı duysun ve kararını versin” dedi.
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