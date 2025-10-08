ABB’ye konser soruşturmasında 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 14 kişi hakkında, “nitelikli zimmet” suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 23 Eylül’de gözaltına alınan 14 kişiden 5’i tutuklanmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.



İddianamede, ABB Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen farklı tarihlerde, Tan Taşçı, Sıla Gençoğlu, Emirkan Çakal, Süleyman Burak Bodur, Haluk Levent, Sagopa Kajmer, Sertap Erener, Athena, Güneş, Zeynep Bastık ile Selçuk Balcı, Hadise ile Berkcan Güven (BEGE), Candan Erçetin, MURDA, Simge Sağın, Semicenk, Melek Mosso, Şevval Sam, Buray Hoşsöz, Güliz Ayla, Mert Demir, Gazapizm, Murat Acar, Edis, Gülşen, Murat Boz, Mor ve Ötesi, Karsu, Bengü, Derya Bedavacı, Gökhan Tepe, Özgürcan Çoban, Hulusi Gökmeşe, Elif Buse Doğan, İrem Derici ve Hakan Altun’un sahne aldığı toplam 32 konserde yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının üzerinde olduğu, bu sebeple idarenin zarara uğratıldığı iddia edildi.