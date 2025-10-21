Samanyolu Haber /Gündem / ABB’ye konser soruşturmasında iddianame kabul edildi /21 Ekim 2025 18:18

ABB’ye konser soruşturmasında iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında eski ABB bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklardan 5’i tutuklu olarak yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında eski ABB bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklardan 5’i tutuklu olarak yargılanacak.

Mahkeme, iddianamenin kabulünün ardından tensip zaptını hazırlayacak. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte duruşmanın günü ve saati netleşecek.

154 MİLYON LİRA ZARAR İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB’de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “zimmet” ve “kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak” suçlamasıyla tutuklanırken, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
