Samanyolu Haber /Dünya / Abbas TBMM'de Gazze'ye gideceğini ilan etmişti, ama gidemiyor: İşte sebebi! /23 Ağustos 2024 18:09

Abbas TBMM'de Gazze'ye gideceğini ilan etmişti, ama gidemiyor: İşte sebebi!

İsrail, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze ziyaretine izin vermeyeceklerini açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki, Abbas'ın Filistin topraklarını ziyaret etmek için izne ihtiyacı olmadığını vurguladı.

SHABER3.COM

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları 7 Ekim 2023'den beri aralıksız devam ederken, tüm dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerde... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ilk kez 15 Ağustos'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Gazze'yi ziyaret edeceğini" açıklamasının ardından bu ziyaret heyecanla bekleniyordu. Ancak İsrail'den, Abbas'ın ziyaretine ret kararı geldi.

Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki de konuyla ilgili açıklama yaptı. Maliki, “Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için izne ihtiyacı yok” dedi.

'ABBAS İZİN VERİLMEYECEĞİNİ BİLİYORDU'

Bu kararın Gazze’nin İsrail askeri işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Maliki, ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu" dedi.

Bu sebeple Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail engelinin üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep ettiğini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abbas TBMM'de Gazze'ye gideceğini ilan etmişti, ama gidemiyor:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:38