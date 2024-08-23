Abbas TBMM'de Gazze'ye gideceğini ilan etmişti, ama gidemiyor: İşte sebebi!

'ABBAS İZİN VERİLMEYECEĞİNİ BİLİYORDU'

Bu kararın Gazze’nin İsrail askeri işgali altında olmasının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Maliki, ayrıca "Abbas, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermeyeceğini önceden biliyordu" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları 7 Ekim 2023'den beri aralıksız devam ederken, tüm dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerde... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ilk kez 15 Ağustos'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Gazze'yi ziyaret edeceğini" açıklamasının ardından bu ziyaret heyecanla bekleniyordu. Ancak İsrail'den, Abbas'ın ziyaretine ret kararı geldi.Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Riyad el-Maliki de konuyla ilgili açıklama yaptı. Maliki, “Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için izne ihtiyacı yok” dedi.Bu sebeple Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail engelinin üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep ettiğini açıkladı.