Samanyolu Haber /Gündem / Abbas ziyaretinin perde arkası! Ömer Çelik açıkladı, 'Haniye' detayı dikkat çekti /15 Ağustos 2024 12:40

Abbas ziyaretinin perde arkası! Ömer Çelik açıkladı, 'Haniye' detayı dikkat çekti

AKP Sözcüsü Çelik, Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin detayları anlattı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşacağı haberini alınca talimat vererek Abbas'ın Türkiye'ye davet edildiğini söyledi. Öte yandan Çelik, Hamas lideri Haniye'nin de bu ziyarette olacağını ama hem ziyaretin tarihinin ertelenmesi hem de Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak. Dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas'ı dinleyecek. Meclis'e davetliler dışında ziyaretçi alınmayacak. Genel Kurulu ise Numan Kurtulmuş yönetecek.

'CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Abbas'ın TBMM'de hitapları olacak. Abbas'a ve Filistin halkına partimiz adına sevgilerimizi iletiyor desteğimizi yineliyoruz. Sayın Abbas'ın geç davet edildiğine dair spekülasyonları gördük. Bazılarının Filistin davası için iyi niyetli eleştirilerine saygımız var. Bilgi eksikliği var onlarda da. Birtakım değerlendirmeler var ki bunlar doğru değil.

Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşacağı haberi sayın cumhurbaşkanımıza arz edilince cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesi girişiminde bulunulması, Netanyahu konuşurken Abbas'ın TBMM'de konuşmasını arzu ettiğini söyledi.

MECLİS'TE HANİYE DE OLACAKTI

Abbas konuşurken Meclis'te, Haniye'nin de bulunmasını istemişti. Planlama o şekildeydi. Meclis başkanımızla da o şekilde istişare yapıldı. Haniye'nin şehit olması, arzulanan tarihte de Abbas'ın mazereti nedeniyle ziyaret olmadı. Abbas'ın programına uygun şekilde Türkiye ziyareti gerçekleşti. Rahmetli şehit Haniye'nin de bu oturumda olmasını arzu etmiştik...

Ne zaman barış söz konusu olsa İsrail masumları öldürerek, katliam yaparak cevap veriyor. Haniye'yi şehit etmeleri de bunun sonucunda olmuştur. Barış çağrısı yapıldığında cevapları yüzlerce sivilin ölümüne yol açan bir okulun bombalanması olmuştur... İsrail dünya barışını tehdit ediyor. Filistin'de barış olmazsa dünya barışı tehlikededir."
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