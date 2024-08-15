Abbas ziyaretinin perde arkası! Ömer Çelik açıkladı, 'Haniye' detayı dikkat çekti

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak. Dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas'ı dinleyecek. Meclis'e davetliler dışında ziyaretçi alınmayacak. Genel Kurulu ise Numan Kurtulmuş yönetecek.





Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşacağı haberi sayın cumhurbaşkanımıza arz edilince cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesi girişiminde bulunulması, Netanyahu konuşurken Abbas'ın TBMM'de konuşmasını arzu ettiğini söyledi.





AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Çelik'in açıklamaları şöyle:"Abbas'ın TBMM'de hitapları olacak. Abbas'a ve Filistin halkına partimiz adına sevgilerimizi iletiyor desteğimizi yineliyoruz. Sayın Abbas'ın geç davet edildiğine dair spekülasyonları gördük. Bazılarının Filistin davası için iyi niyetli eleştirilerine saygımız var. Bilgi eksikliği var onlarda da. Birtakım değerlendirmeler var ki bunlar doğru değil.Abbas konuşurken Meclis'te, Haniye'nin de bulunmasını istemişti. Planlama o şekildeydi. Meclis başkanımızla da o şekilde istişare yapıldı. Haniye'nin şehit olması, arzulanan tarihte de Abbas'ın mazereti nedeniyle ziyaret olmadı. Abbas'ın programına uygun şekilde Türkiye ziyareti gerçekleşti. Rahmetli şehit Haniye'nin de bu oturumda olmasını arzu etmiştik...Ne zaman barış söz konusu olsa İsrail masumları öldürerek, katliam yaparak cevap veriyor. Haniye'yi şehit etmeleri de bunun sonucunda olmuştur. Barış çağrısı yapıldığında cevapları yüzlerce sivilin ölümüne yol açan bir okulun bombalanması olmuştur... İsrail dünya barışını tehdit ediyor. Filistin'de barış olmazsa dünya barışı tehlikededir."