Samanyolu Haber /Dünya / ABC News televizyonu Trump'a 15 milyon dolar ödeyecek /15 Aralık 2024 10:33

ABC News televizyonu Trump'a 15 milyon dolar ödeyecek

ABD’nin en büyük ulusal yayınlarından ABC News ile seçilmiş başkan Donald Trump arasındaki "iftira" davasında anlaşma sağlandı. ABC News, Donald Trump'a 15 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

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ABD’nin önde gelen ulusal kanallarından ABC News ile 5 Kasım'da yapılan seçimlerde ikinci kez başkan seçilen Donald Trump’ın hukuk ekibi arasında varılan anlaşma kamuoyuna açıklandı. Buna göre kanal ve sunucu George Stephanopoulos, Trump'a iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi ve kamuoyuna açık şekilde özür dilemeyi kabul etti. Ayrıca Trump'a avukatlık ücretleri için 1 milyon dolar da ödenecek.

Trump, anlaşmaya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu anlaşma, Trump için önemli bir hukuki zafer niteliğini taşıyor ve özellikle kamuya mal olmuş kişiler söz konusu olduğunda gazetecilikte doğruluğun önemini vurguluyor" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Trump, bu sene başında Florida’daki federal mahkemeye, ABC News’teki bir mülakatı sırasında sunucu Stephanopoulos’un New York’taki E. Jean Carroll davasında jürinin Trump’ı "ırza geçmeden" suçlu bulduğunu 10 kez tekrar etmesinden dolayı iftira davası açmıştı.

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.
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