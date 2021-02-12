Samanyolu Haber /Dünya / ABD, 100 milyon doz daha BioNTech aşısı alacak /12 Şubat 2021 22:49

ABD, 100 milyon doz daha BioNTech aşısı alacak

ABD, BioNTech/Pfizer aşısından 100 milyon doz daha almak için anlaşma imzaladı. ABD'nin yeni aşılar için 1,95 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği korona virüsü (Covid-19) aşısından ABD hükümetinin ilave 100 milyon doz satın aldığı duyuruldu.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 200 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği aktarıldı. Böylece, şirketler ABD’ye 300 milyon doz aşı sağlamış olacak.

ABD hükümeti, yeni parti için 1,95 milyar dolar ödeyecek.ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Covid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu.

Böylece 300 milyonun üzerindeki nüfusa neredeyse ikişer doz aşı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.
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