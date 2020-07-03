Samanyolu Haber /Dünya / ABD 13 ton 'Uygur saçı'na el koydu /03 Temmuz 2020 10:39

ABD 13 ton 'Uygur saçı'na el koydu

Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma Yetkilileri (CBP), New York'ta Çinli bir şirketin, Doğu Türkistan'daki kamplarda tutulan insanların saçlarından elde ettiğinden şüphelendikleri ürünlerin sevkıyatını durdurdu.

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Yetkililer, söz konusu sevkıyattaki saç örgüleri ve diğer güzellik aksesuarlarının bulunduğu ürünlerin ağırlığının 13 ton, maddi değerinin 800 bin dolar olduğunu açıkladı.

Sevkıyatın, özerk bölgedeki Hotan vilayetine bağlı Lop ilçesinde faaliyet gösteren Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd. tarafından yapıldığı ifade edildi.

CBP Ticaret Ofisi Baş Yönetici Asistanı Brenda Smith, konuya ilişkin "Bu ürünlerin üretimi ciddi bir insan hakları ihlalini teşkil ediyor" dedi.

Smith, ABD ile iş yapan kuruluşların yasa ve insanlık dışı uygulamalarına müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.
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