Samanyolu Haber /Dünya / ABD, 33 Çinli kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı /23 Mayıs 2020 14:12

ABD, 33 Çinli kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, insan hakları ihlali ve ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Çin’in 33 kuruluşuna yaptırım kararı getirdi.

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ABD Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin’in 9 kuruluşu insan hakları ihlali, 24 kuruluşu da ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturdukları gereçkesiyle yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

Bu şirket ve kurumların Amerikan teknolojilerine erişimi, bakanlığın özel izni olmadan ABD yapımı ürünleri doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden ithalinin yasaklanacağı açıklandı.

9 kuruluşa Sincan yaptırımı

Açıklamada, yaptırım listesine dahil edilen 9 kuruluşun Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik “baskı kampanyaları, kitlesel keyfi gözaltılar, zorla çalıştırmalar ve kontrol sırasında insan hakları ihlallerinde ve suiistimallerde” yer aldığı kaydedildi.

Bu listede Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Adli Tıp Enstitüsü ve 8 şirket yer aldı. Şirketlerin isimler açıklanmadı.

Diğer 24 devlet ve ticari kuruluşun da “ABD’nin ulusal güvenliğine veya dış politikasına aykırı eylemlerde” bulunmakla suçlandı. Çin, Hong Kong ve Cayman Adaları’nda bulunan bu kuruşlar arasında, Beijing Cloudmind Technology Co, Pekin Bilgisayar Bilimi Merkezi ve Beijing Jincheng Huanyu Electronics gibi ileri teknoloji şirketleri ve araştırma merkezleri yer alıyor. 

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