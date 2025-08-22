ABD 55 milyon vize sahibini mercek altına alıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington Post gazetesinin haberine göre 55 milyon yabancının ABD vizesini mercek altına almaya hazırlanıyor. Gazetenin ilgili sorusuna yanıt veren Bakanlık, bir kişiye vize verildikten sonra da incelemelerin devam edeceğini ve gerekli görüldüğü durumlarda vizenin iptal edilebileceğini bildirdi. Amerikan Dışişleri, vizenin iptaline sebep olabilecek gerekçeler arasında "Vize süresinin dolması, yasa dışı faaliyetler, terörizmin her türlüsü ya da terörizme desteği" gösterdi.





DW Türkçe'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığından, Washington Post'a gönderilen yanıtta ayrıca, "Biz, güvenlik kurumlarından ya da göç dairelerinden gelen belgeler de dahil, vize verildikten sonra açığa çıkan her türlü bilgiyi dikkate alıyoruz" denildi. Gazetenin ilgili haberinden önce haber ajansı Associated Press (AP), 55 milyon kişinin vizesinin inceleme altında olduğunu duyurmuştu.





Turist vizeleri de gözden geçiriliyor

Mercek altına alınan vizeler arasında turist vizeleri de bulunuyor. Yapılan incelemede yeni bulgulara ulaşılması durumunda ilgili vize iptal edilip vize sahibinin sınır dışı edilebilecek. Ancak bu çapta büyük ve zahmetli bir sürecin nasıl hayata geçirilip yürütüleceği netlik kazanmış değil. Net olan bir konu ise incelemeler kapsamında vize sahibi kişilerin sosyal medya faaliyetlerinin de dikkate alınacağı.





ABD Dışişleri, geçen yıl yaklaşık 11 milyon geçici vize vermişti. Washington Post'un haberine göre, bunların yüzde 77'si, iş seyahati ya da turistik ziyaret için verilen vizeler oldu. Yüzde 7'lik grubu ise öğrenci ya da benzeri vizeler oluşturdu.





55 milyon sayısı, incelemeye alınacak vizelerin sadece ABD'de bulunan kişilerin değil ABD dışında yaşayanların da mercek altına alınacağını gösteriyor. Bu kişiler arasında ABD'ye giriş vizesi olan Türk vatandaşlarının da olduğu tahmin ediliyor.





Washington, ABD vatandaşlığına geçiş kurallarının sertleştireceğini de birkaç gün önce duyurulmuştu. Hükümet tarafından Salı günü yapılan açıklamada, vatandaşlık başvurusunda bulunanların olası "Amerikan karşıtlıklarının" gözden geçirileceği bildirilmiş ve bu bağlamda sosyal medyadaki paylaşımların da dikkate alınacağını aktarmıştı.





ABD Vatandaşlık ve Göç Dairesi (USCIS) tarafından kuralların sertleştirilmesine dair yapılan açıklamada, "Amerika'nın avantajları, ülkeyi aşağılayan ve Amerikan karşıtı ideolojileri destekleyen kişilere verilmemeli" ifadesi kullanılmış ve ABD'ye göçün bir "hak değil ayrıcalık" olması gerektiği dile getirilmişti.





Trump hükümeti, daha önce ABD vizesi alabilmek için gerekli olan şartları zorlaştıran değişikliklere gitmiş ve bu kapsamda özellikle "Yahudi düşmanı ideolojilere" sahip kişilere ABD'ye seyahat hakkı tanınmayacağını duyurmuştu. Bu sebepten dolayı çok sayıda öğrenci vizesi başvurusu reddedilmiş ya da verilmiş olan vizeler iptal edilmişti.





ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Ocak ayından bu yana 6 bin vize geçersiz kılındı.





Washington öte yandan çok sayıda ülke vatandaşına ABD'ye girme yasağıya da kısıtlaması getirmiş durumda. Söz konusu ülkeler Afganistan, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre,Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela'dan oluşuyor.





ABD yönetimi ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Gazze Şeridi'nden tıbbi tedavi amacıyla ülkeye girişlere izin verilmeyeceğini ve Filistin bölgelerindeki insanlara "tıbbi-insani" vize verilmesi uygulamasının sonlandırıldığını duyurmuştu.