ABD 8 Bin 500 askerini teyakkuza geçirdi

VOA'nıngöre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 8 bin 500 askerin NATO’dan çağrı gelmesi durumunda ittifakın hızlı müdahale gücüne katılabilmek için teyakkuzda olmaları talimatının verildiğini bildirdi. Kirby ayrıca Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bir grup askere de başka acil durumlara hazırlıklı olmak için talimat verdiğini kaydetti ancak bu askerlerin sayısını belirtmedi.Kirby bunun asker konuşlandırma talimatı olmadığının altını çizdi ve ‘‘Şu anda konuşlandırdığımız asker yok’’ diye konuştu.Kirby, Rusya’nın askerlerini geri çekerek krizi sonlandırabileceğini ancak bunu yapacak gibi görünmediğini söyledi. Sözcü, ‘‘Rusya’nın şu anda gerilimi azaltmaya niyeti olmadığı çok açık’’ diye konuştu.NATO, bünyesindeki Acil Müdahale Gücü’nü ‘‘Son derece hazırlıklı ve teknolojik olarak ileri çokuluslu kara, hava, deniz ve özel operasyon Birlikleri bileşenleri’’ olarak tanımlıyor.Göreve hazırlık emrini alan birlikler; ek tugay muharebe ekipleri, lojistik personel, tıbbi destek, havacılık desteği ve istihbarat, gözlem ve keşif görevlerindeki kuvvetlerden oluşuyor.ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklaması NATO’nun birliklerine hazırda bekleme talimatı vermesi ve Doğu Avrupa’ya ek gemi ve savaş uçağı gönderme kararının ardından geldi. Rusya kararın ardından NATO’yu Ukrayna konusunda yaşanan gerilimi arttırmakla suçlamıştı.NATO’nun Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya’da tanklar, hava savunma sistemleri, istihbarat ve gözlem sistemleriyle desteklenen 4 bin çokuluslu askeri yer alıyor.Beyaz Saray da ABD'nin Ukrayna krizindeki tüm senaryolar için askeri planlarını geliştirdiğini açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi halinde "doğu kanadındaki ülkelere yardım sağlama seçeneğini "hiçbir zaman reddetmediğini" söyledi.Başkan Joe Biden Cumartesi günü Camp David’de ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelmiş ve kendisine Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşılık olarak Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine daha fazla ABD askeri gönderme seçenekleri hakkında bilgi vermilmişti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Ukrayna’nın olası bir işgali durumunda Rusya’ya verilecek yanıt konusunda ABD ve müttefikleri arasında görüş ayrılığı olmadığının yeniden altını çizdi. Price, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı eyleme geçmesi durumunda verilecek yanıtın hızlı, sert ve emsalsiz olacağını belirtti. Bu konuda Avrupa başkentlerinin, NATO’nun, G7’nin, AGİT’in ve Avrupa Komisyonu’nun mesajının ortak olduğunu söyledi.Ned Price, Rusya’nın güvenlik taleplerine verilecek yazılı yanıt için Atlantik ötesindeki müttefiklerle işbirliği halinde olunduğunu ve yanıtın bu hafta gönderileceğini kaydetti.Ukrayna konusunda ABD’nin diplomasiye öncelik verdiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bunun yalnızca gerilimin azalması durumunda başarılı olabilecek bir yol olduğunu da sözlerine ekledi. Price ‘‘Diplomasi yolunda olmamız demek savunma ve caydırıcılık için adım atmıyoruz demek değil’’ diye konuştu.Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yeni bir görüşmenin olası olup olmadığı sorusuna ise ‘‘Yüz yüze temaslar faydalı olabilir. Yapıcı olacağını düşünürsek buna açığız’’ yanıtını verdi.Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ukrayna Büyükelçiliği’nde acil görevler dışındaki personelin ve ailelerinin Kiev’i terk etmesini istediklerini açıklaması konusunda ise bunun tedbir amaçlı bir karar olduğunu belirten Price, dünya genelindeki Amerikalılar’ın güvenliğinin ABD'nin önceliği olduğunu söyledi.