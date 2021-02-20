Samanyolu Haber /Dünya / ABD, 95 yaşındaki Nazi kampı gardiyanını sınırdışı etti /20 Şubat 2021 20:05

ABD, 95 yaşındaki Nazi kampı gardiyanını sınırdışı etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 95 yaşındaki eski bir Nazi toplama kampı gardiyanını sınır dışı etti. Almanya'nın Frankfurt kentine getirilen Friedrich Karl Berger'in cinayetten yargılanması bekleniyor.

ABD, 95 yaşındaki Nazi kampı gardiyanını sınırdışı etti

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Alman vatandaşı Berger'in 1945'te Neuengamme toplama kampına gardiyan olarak görev yapmak üzere Almanya'ya gönderildiğini açıkladı. Dava, ABD Adalet Bakanlığı tarafından araştırıldı.

Alman yetkililer Berger'in cumartesi günü Frankfurt'a geldiğini ve sorgulanmak üzere Hesse eyaleti müfettişlerine teslim edildiğini doğruladı.

ABD'de Tennessee mahkemesi bu ay Berger'in sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Berger, ABD makamlarına, Neuengamme toplama kampının bir yan kampta savaşın sonuna doğru birkaç hafta gardiyan olarak görev yaptığını itiraf etti, ancak herhangi bir taciz veya cinayet gözlemlemediğini söyledi. Berger, ayrıca 70 mahkumun ölümüyle sonuçlanan kampın zorunlu tahliyesinde mahkumlara eşlik etti.

Alman polisinin, savcılardan Almanya'ya döndükten sonra tekrar sorgulanmasını istediği Berger'in cinayetten yargılanabileceği belirtiliyor.

Berger, 1959'dan beri ABD'de yaşıyordu.

Almanya'daki Nazi davaları

Eski gardiyan John Demjanjuk'un Nazi cinayetlerinde rol aldığı gerekesiyle 2011 yılında cezalandırılması emsal teşkil etmiş ve sonrasında doğrudan sorumlu olmamakla birlikte Nazi uygulamalarına destek olan kişiler hakkında çok sayıda dava açılmıştı.

Kısa bir süre önce Auschwitz kampında muhasebecilik yapan Oskar Groening ve aynı kampta SS gardiyanlığı yapan Reinhold Hanning, suçlu bulunmuştu. Fakat ileri yaşta olan her ikisi de hapse atılmadan ölmüştü.

Neuruppin mahkemesi savcılığı, 100 yaşında olduğu belirtilen bir kişinin 1942 ila 1945 yılları arasında Berlin’in kuzeyindeki Oranienburg'daki Sachsenhausen toplama kampında 3 bin 518 kişinin ölümüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek suçundan yargılanacağını duyurdu.

93 yaşındaki bir başka SS gardiyanı Bruno Dey de suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezanın infazı ertelenmişti.
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