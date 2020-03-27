ABD: 'ABD Doğrulanan Vaka Sayısında Çin ve İtalya'yı Geçti'

ABD’de Vaka Sayısı 85 Bini Aştı





ABD’de Corona virüsü vakası sayısı 85 bin 653’e, salgın hastalığa bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı da bin 300'e yükseldi.





ABD’de Corona virüsüne bağlı en fazla ölüm vakası New York eyaletinde kaydedildi. New York’ta yaşamını yitirenlerin sayısı 466'ya yükseldi.





ABD’de bazı eyaletlerdeki Corona virüsü vaka sayısı ve can kayıplarıysa şöyle:





New York: 38 bin 977 - 466





New Jersey: 6 bin 876 - 81





California: 4 bin 044 - 83





Washington: 3 bin 207 - 147





Michigan: 2 bin 856 - 60





Ilinois : 2 bin 538 - 26





Florida: 2 bin 484 - 29





Massachusetts: 2 bin 417 - 25





Louisiana: 2 bin 305 - 83





Pennsylvania: bin 718 - 16