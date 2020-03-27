Samanyolu Haber /Gündem / ABD: 'ABD Doğrulanan Vaka Sayısında Çin ve İtalya'yı Geçti' /27 Mart 2020 18:25

ABD: 'ABD Doğrulanan Vaka Sayısında Çin ve İtalya'yı Geçti'

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de doğrulanan Corona vaka sayısı Çin ve İtalya'daki vaka sayısını geçti. Buna göre vaka sayısı 85 binden fazla. Başkan Trump ise "Çin'deki sayıları bilmiyoruz." dedi. ABD Başkanı "Bu virüsün hakkından geleceğiz" mesajını verdi

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ABD’de Vaka Sayısı 85 Bini Aştı

ABD’de Corona virüsü vakası sayısı 85 bin 653’e, salgın hastalığa bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı da bin 300'e yükseldi.

ABD’de Corona virüsüne bağlı en fazla ölüm vakası New York eyaletinde kaydedildi. New York’ta yaşamını yitirenlerin sayısı 466'ya yükseldi.

ABD’de bazı eyaletlerdeki Corona virüsü vaka sayısı ve can kayıplarıysa şöyle:

New York: 38 bin 977 - 466

New Jersey: 6 bin 876 - 81

California: 4 bin 044 - 83

Washington: 3 bin 207 - 147

Michigan: 2 bin 856 - 60

Ilinois : 2 bin 538 - 26

Florida: 2 bin 484 - 29

Massachusetts: 2 bin 417 - 25

Louisiana: 2 bin 305 - 83

Pennsylvania: bin 718 - 16
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