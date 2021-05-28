ABD, Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeyecek

ABD'nin, Türkiye'nin de imzacısı olduğu Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın, Joe Biden yönetiminin Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmeyeceğini Rusya'ya bildirdiği aktarıldı.







Washington'ın kararını 'politik bir hata' olarak yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi. Tass ajansının aktardığına göre Ryabkov, "ABD, Rusya'nın bu anlaşmayı ihlal ettiğine dair yalanları yaymaya devam ediyor" dedi.





Washington'ın bu kararıyla, ABD ile Rusya arasında Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması (New START) dışında başka bir askeri anlaşma kalmamış oldu.





Ocak ayında anlaşmadan ayrılma planını açıklayan Rusya'da, geçtiğimiz hafta parlamentonun alt kanadı Duma'da gerçekleştirilen oturumda Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti.





Mayıs 2020'de Trump yönetimi, Moskova’nın şartları ihlal etmesini gerekçe göstererek 1992'de imzalanan ancak 2002'de yürürlüğe giren Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen Açık Semalar Anlaşması'nın Türkiye dahil 34 imzacısı bulunuyor.