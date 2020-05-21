Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor /21 Mayıs 2020 20:08

ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor

Donald Trump yönetimi, Türkiye'nin de imzacısı olduğu Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor. ABD'nin, eski Doğu ve Batı bloku ülkeleri arasında karşılıklı güven inşası amacıyla imzalanan 1992 tarihli anlaşmadan altı ay içinde çekileceği belirtildi.

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Donald Trump yönetiminin, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceği iddiası teyit edildi. Reuters ajansına konuşan ABD’li yetkililer, çekilmenin altı ay içinde gerçekleşeceğini söyledi.

35 ülkenin imzacısı olduğu Açık Semalar Antlaşması, 1992 yılında, eski Doğu ve Batı bloku ülkeleri arasında karşılıklı güven inşası amacıyla imzalanmıştı. Anlaşma, taraf ülkelerin birbirlerinin toprakları üzerinde silahsız gözlem uçuşu yapmasına ılanak tanıyordu.

Amerikan yönetiminin ise, ‘Rusya’nın anlaşmayı tekrar tekrar ihlal etmesi’ gerekçesiyle çekileceği belirtildi. Üst düzey yetkililer, anlaşmanın koşulları dahilinde, çekilmenin altı ay içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Trump yönetiminin anlaşmadan çekilme planı ilk olarak Kasım 2019’da sızdırılmış, Rusya’dan “Gerekli yanıtı veririz” tepkisi gelmişti. 
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