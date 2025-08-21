ABD açıkladı: Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmasına karşı olan duruş değişmedi

Türkiye, 2017 yılında Rus S-400 füze sistemlerini satın alacağını açıklamasının ardından F-35 programından çıkarılmış ve Amerika’nın Yaptırımlar Yoluyla Rakiplerine Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı yaptırımlara tabi tutulmuştu.





Demokrat Chris Pappas’ın öncülüğündeki 40 milletvekili, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya yazdığı mektupta, hükümeti Türkiye’nin “ABD ulusal güvenliğiyle ilgili yasaları ve politikaları ihlal etmeye devam etmesini engellemeye” çağırdı.





Dışişleri Bakanlığı mektubunda ise, “Ankara’nın S-400 sistemini edinmesinden duyduğumuz memnuniyetsizliği dile getirdik ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin devam eden değerlendirmemiz kapsamında atılması gereken adımları net bir şekilde belirttik” denildi.





Mektupta ayrıca, “Türkiye uzun süredir NATO müttefiki olup, ittifakın görevlerine önemli katkılarda bulunmuştur. ABD’nin Türkiye ile savunma ilişkisi, hem ABD’nin hem de NATO’nun güvenlik çıkarları açısından hayati öneme sahiptir” ifadesine yer verildi.