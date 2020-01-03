Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Acilen Irak'ı terk edin /03 Ocak 2020 13:23

ABD: Acilen Irak'ı terk edin

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan gerilim nedeniyle ABD, vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

?Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir" ifadesi yer aldı.

İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.

Açıklamada ABD vatandaşlarının pasaport ve diğer işlemlerinin Erbil'deki ABD Konsolosluğu kanalıyla yürütüleceği kaydedildi.
Irak'taki yakınlarının durumundan kaygı duyan vatandaşların Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmaları istendi.

'Ya gitsin ya da askerlerine tabut siparişi versin'

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Gönüllü Milisler Teşkilatı (Besiç) Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, “Beyaz Saray bölgeyi bugün terk etmeli ya da askerlerine tabut siparişi vermek için pazara gitmeli" dedi.

Nakdi, “Kan dökmek istemiyoruz. Kendileri bir seçim yapmak zorundalar" diye ekledi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.
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