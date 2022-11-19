Samanyolu Haber /Dünya / ABD Adalet Bakanı, Trump için yeni özel savcı atadı /19 Kasım 2022 11:40

ABD Adalet Bakanı, Trump için yeni özel savcı atadı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Merrick Garland, eski Başkan Donald Trump ile ilgili soruşturmaları yürütmek üzere özel bir savcı atadığını bildirdi.

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Bakan Garland, özel savcının hem Trump'ın gizli hükümet belgelerini kendi evine götürmesine (Florida'daki malikanesinde gizli belgelerin bulunması) ilişkin soruşturmayı hem de 2020 başkanlık seçimleri sonrası barışçıl bir şekilde yetki devrine müdahale girişimlerine ilişkin soruşturmayı yürüteceğini söyledi.

Garland, bu göreve atadığı yeni ismin, savaş suçları savcısı Jack Smith olduğunu dile getirdi.

Garland düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda özel bir danışman atamak yapılacak en doğru şey." şeklinde konuştu.

Soruşturmalar için yeni bir özel savcı atansa da 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin tamamlanmış olması nedeniyle sürecin hızlı ilerleyeceği öngörülüyor.

Bu arada Trump'a karşı suçlamada bulunup bulunmama konusunda nihai söz sahibi Bakan Garland olacak.

Kararın zamanlamasına ilişkin adaylık açıklamasını sebep gösteren Garland, eski Başkan Trump döneminde alınan çelişkili kararların ardından adalete yönelik siyasi bağımsızlığı yeniden tesis etme kararlılığını dile getirdi.

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"Adalet Bakanlığı, bazı olağanüstü durumlarda, soruşturma ve kovuşturmayı bağımsız olarak yürütmek üzere özel bir savcı atanmasının kamu yararına olduğunu kabul eder." diyen Bakan Garland, "Eski başkanın bir sonraki seçimlerde başkan adayı olacağını açıklaması ve görevdeki mevcut başkanın da aday olma niyetini belirtmesi hesaba katıldığında, son gelişmeler ışığında, özel bir savcı atanmasının kamu yararına olacağı sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.
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