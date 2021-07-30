Samanyolu Haber /Dünya / ABD Adalet Bakanlığı'ndan Trump talimatı /30 Temmuz 2021 23:33

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Trump talimatı

ABD Adalet BakanlığI'nın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerinin Temsilciler Meclisi komisyonuna teslim edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Adalet Bakanlığı İç Gelir Dairesi'ne eski Başkan Donald Trump'ın vergi beyannamelerini Temsilciler Meclisi komisyonuna teslim etmesi talimatını verdi ve komisyonun belgeleri talep etmek için "yeterli neden" sunduğunu belirtti.

Bakanlığın Hukuk Müşavirliği, eski Başkan Trump’ın yönetimindeki tutumundan geri adım atarak, 2019'da Demokratlar liderliğindeki Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu tarafından yapılan vergi beyanı talebini reddetmesinin hata olduğu kararına vardı.

Hukuk Müşavirliği’nden sorumlu Bakan Yardımcısı Dawn Johnsen, ‘‘Komisyonun beyanatı vergi mükelleflerinin mahremiyetine karşı hassasiyetle ele alacağını varsaymamız gerekiyor’’ dedi.

Adalet Bakanlığı Demokratlar tarafından dört yıllık görev süresi boyunca Trump’ın kişisel ve siyasi hedefleri doğrultusunda kullanıldığı suçlamalarına maruz kalmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kararı memnunlukla karşıladı ve Trump’ın vergi beyanının ulusal güvenlik konusu olduğunu söyledi.

Pelosi açıklamasında ‘‘Amerikan halkı sorunlu çıkar çatışmasına dair gerçekleri ve başkan olarak güvenliğimizle demokrasimizi nasıl tehlikeye attığını görmeli’’ dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yardımcısı Richard Donoghue’un Aralık ayında eski Başkan Trump’la bir telefon konuşması sırasında aldığı notlar da Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu başkanı tarafından yayınlandı. Notlarda Trump’ın Jeffrey Rosen'a, Adalet Bakan Vekili olarak atanmasından günler önce 27 Aralık'ta ‘‘Sadece seçime hile karıştığını söyle, gerisini bana ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine bırak’’ dediği görülüyor.

Notlara göre Rosen Trump’a bakanlığın seçimin sonucunu değiştiremeyeceğini ve değiştirmeyeceğini söyledi. Trump’ın temsilcileri konuyla ilgili yorum taleplerine ise henüz yanıt vermedi.
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