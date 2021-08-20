ABD, Afganistan'da kaç vatandaşını geride bıraktığını bile bilmiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban militanlarının kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





NBC kanalında yayınlanan Nightly News programında açıklamalarda bulunan Sullivan, Taliban'ın insanların Kabil Havaalanı'na güvenli geçişine izin vermeye devam edip etmeyeceği ve IŞİD ve türevi gruplar tarafından düzenlenecek muhtemel bir saldırı gibi sorular göz önüne alındığında, Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmanın 'riskli bir operasyon' olduğunu söyledi.





Sullivan, "Olağanüstü bir şekilde odaklandığımız acil durumlardan biri, elbette Taliban'ın yeminli bir düşmanı olan IŞİD Horasan Vilayeti örgütü gibi bir grup tarafından düzenlenecek muhtemel bir terör saldırısı. Bu nedenle, riskleri en aza indirmek ve uçaklardaki insanların sayısını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Yetkili, ayrıca Afganistan'da hala kaç Amerikan vatandaşının bulunduğunun belli olmadığını, ancak Biden yönetiminin, ülkeden ayrılmak isteyen ve Amerikalı yetkililerle temasa geçen her Amerikalıyı uçaklara bindirmeye kararlı olduğunu dile getirdi.





Bununla birlikte durumun değişken olduğu uyarısını da yapan Sullivan, insanların havaalanına güvenli geçişine izin vermeleri için Taliban ile temas kurduklarını ve bundan şimdilik randıman alındığını ifade etti.





Buna rağmen hiçbir şeye güvenemeyecekleri vurgusunu yapan yetkili, Washington'un 'riskleri en aza indirme ve uçaklardaki insan sayısını en üst düzeye çıkarma yönünde çalışmaya devam edeceğini' de sözlerine ekledi.