ABD, AKP uygulamalarını örnek verip vatandaşlarını uyardı: 'CHP mitingi şiddete dönüşebilir'

Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığına dikkat çeken ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına, “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” uyarısı yaptı.







Büyükelçiliğin uyarısında şu ifadeler kullanıldı:





‘‘21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de CHP’nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının.’’