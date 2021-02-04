Samanyolu Haber /Gündem / ABD Almanya'dan çekilme planını askıya aldı /04 Şubat 2021 15:25

ABD Almanya'dan çekilme planını askıya aldı

ABD'de Biden yönetimi, Trump döneminde ilan edilen Almanya'dan asker çekme planını askıya aldı. Söz konusu plan, Almanya'dan 12 bin askerin çekilmesini öngörüyordu.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donald Trump'ın başkanlığı döneminde açıklanan Almanya'dan asker çekme planı askıya alındı.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin planla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatı verdiğini bildirdi. Değerlendirme süreci sonunda kararın Beyaz Saray ile istişare içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verileceğini belirten Wolters, "kararın ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Eski başkan Trump, savunma harcamalarını düşük bulduğu Almanya ile yaşadığı gerilim nedeniyle geçen yıl haziran ayında Amerikan askerlerinin bir bölümünün Almanya'dan çekilerek ülkelerine döneceğini ya da diğer NATO ülkelerine aktarılacağını açıklamıştı.

Trump ile Almanya arasındaki gerilim

Trump, savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde ikisi oranına yükseltmeyen NATO ülkelerini sert bir şekilde eleştirmiş ve ABD'nin müttefiklerin güvenliği için kendi cebinden para harcamayacağı tehdidinde bulunmuştu. Savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 2'sine denk gelmesi hedefi, üye ülkeler tarafından 2014 yılındaki NATO zirvesinde kararlaştırılmıştı.

Trump'ın planı çerçevesinde Almanya'da konuşlu 36 bin ABD askerinin üçte birinin çekilmesi öngörülmüştü. Plandan öncelikli olarak Baden-Württemberg, Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki askerler etkilenecekti.

Trump'ın planı, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin katılımıyla Kongre'den geçirilen savunma bütçe yasasıyla bloke edilmişti. Yasaya, Savunma Bakanının Kongre'ye, asker çekme girişiminin ulusal çıkarlara uygun olduğunu gösteren bir rapor sunması şartı konmuştu. Yasaya göre Almanya'daki asker sayısının 34 bin 500'ün altına çekilebilmesi en erken, raporun açıklanmasından 120 gün sonra mümkün olabilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Almanya'dan çekilme planını askıya aldı Sonraki Haber >>

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:38