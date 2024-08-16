ABD Almanya'ya 600 adet Patriot füzesi satacak

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Almanya'ya Patriot hava savunma sistemi için 600 adet füze satışına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı duyurusuna göre satış bedeli 5 milyar doları bulacak. Pakette PAC-3 MSE tipi füzelerin yanı sıra test ekipmanları, eğitim kitleri ve yedek parçalar da bulunuyor.



ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), söz konusu satışın Almanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağını, bunun Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasını destekleyeceğini bildirdi.



DSCA satış için gerekli bilgilendirmeyi Amerikan Kongresine Perşembe günü ilettiklerini duyurdu. Satış için Kongrenin de onayı gerekiyor.



Soğuk Savaş döneminde Almanya'nın envanterinde 36 adet Patriot füze sistemi bulunuyordu. Ancak bu sayı aradan geçen yıllarda azaldı.



Şubat 2022'de savaşın başlamasından beri elindeki üç Patriot sistemini Ukrayna'ya gönderen Almanya'da şu an sadece dokuz adet Patriot sistemi bulunuyor. Alman Patriotlarının üçüncüsü Ukrayna topraklarına geçen ay ulaşmıştı.



Patriot füzeleri düşman hava araçları veya füzelerini 100 kilometre uzaktan vurabiliyor. Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya ve İsveç, Patriot sistemleri kullanan diğer Avrupalı ülkeler arasında.