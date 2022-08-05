Samanyolu Haber /Dünya / ABD Anayasa Mahkemesi Halkbank için toplanacak /05 Ağustos 2022 02:43

ABD Anayasa Mahkemesi Halkbank için toplanacak

ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın temyiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendirmek için bir toplantı yapacağını açıkladı.

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ABD Anayasa Mahkemesi hakimleri, 28 Eylül’de Halkbank’ın temyiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendirmek için bir toplantı yapacak.

Anayasa Mahkemesi Katipliği, 28 Eylül'de Halkbank’ın temyiz başvurusuyla ilgili yapılacak konferans toplantı öncesinde, hakimlere tarafların şimdiye kadar mahkemeye sundukları dilekçe ve belgeleri iletecekleri bilgisini verdi.

ABD Anayasa Mahkemesi Katipliği, Halkbank’ın temyiz davasıyla ilgili karşılıklı verilen dilekçeler değerlendirileceği için belirlenen günün değişebileceğine de vurgu yaptı.
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