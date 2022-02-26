ABD Anayasa Mahkemesi'nde bir ilk

Başkan Biden Ketanji Brown Jackson'ı aday gösterdiği açıklamasında Jackson için, ''Adil olmaya, adaleti sağlamaya çalışıyor'' dedi. Ketanji Brown Jackson'ı "ulusumuzun hukuk alanında en parlak akıllarından biri" sözleriyle niteledi.



Ketanji Brown Jackson da yaptığı açıklamada, "Hayatımın ve kariyerimin, bu ülke ve Anayasa'ya sevgimin, hukukun üstünlüğü ve bu büyük ulusun üzerine inşa edildiği kutsal değerlerin korunmasına yönelik bağlılığımın gelecek nesillere ilha vermesini umuyorum" dedi.



Başkan Biden yaklaşık iki yüz yıldır tamamen beyaz erkeklerden oluşan Anayasa Mahkemesi yargıçlığına siyah bir kadını aday göstererek seçim kampanyası vaatlerinden birini de yerine getirmiş oluyor.



Ketanji Brown Jackson, muhafazakar Yargıç Thomas Clarence’tan sonra Anayasa Mahkemesi’nin ikinci siyah yargıcı, mahkemenin tarihinde de bugüne kadar görev yapan üçüncü siyah yargıç olacak.



Ketanji Brown Jackson onay alması halinde mahkemede görev yapan altıncı kadın yargıç olacak. Jackson’ın onay alması durumunda ilk kez dokuz üyeli Anayasa Mahkemesi’nde dört kadın yargıç görev yapıyor olacak.



Ketanja Brown Jackson kürtaj haklarına sınırlama getirilmesini değerlendiren muhafazakar ağırlıklı Anayasa Mahkemesi’nin liberal azınlığına katılacak.



51 yaşındaki Ketanja Brown Jackson bu yaz emekliye ayrılacak olan 83 yaşındaki Yargıç Stephen Breyer’ın yerini alacak.



Harvard Üniversitesi mezunu Jackson ABD’de federal ceza politikasını geliştiren daire olan ABD Ceza Komisyonu’nda görev yapmış ve 2013 yılında da federal yargıç olmuştu.



Senato onayı gerekiyor



Ketanja Brown Jackson’ın göreve başlaması için Senato onayı alması gerekiyor. ABD Senatosu’nda çoğunluk 50-50’lik eşitliği Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in bozduğu kılpayı bir denklemle Demokratlar’da.



Parti liderleri Başkan Biden’ın adayını hızlı ancak emin adımlarla değerlendireceğini belirtti.



Senato Adalet Komisyonu Başkanı Dick Durban Senato’nun adaylığı değerlendirmek konusunda hızlı hareket etmesini istediğini söylemişti.



Senatörler iki haftalık bahar tatiline girecekleri 8 Nisan’a kadar adaylığı onaylamayı planlıyor. Oturumlarınsa Mart ayı ortasında başlayabileceği belirtiliyor.