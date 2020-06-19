Samanyolu Haber /Dünya / ABD Anayasa Mahkemesi'nden göçmen yanlısı karar /19 Haziran 2020 10:16

ABD Anayasa Mahkemesi'nden göçmen yanlısı karar

ABD Anayasa Mahkemesi’nden Başkan Donald Trump’ın sert göçmen politikalarına yönelik önemli bir karar geldi. Anayasa Mahkemesi, ülkeye çocuk yaşta yasa dışı şekilde giren ve “Dreamers” olarak bilinen yüz binlerce göçmene sınır dışı muafiyeti tanıyan programın sonlandırılması talebini bloke etti.

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Anayasa Mahkemesi yargıçları, Trump’ın kısa adıyla DACA olarak bilinen programın yürürlükten kaldırılması yönündeki talebini hukuk dışı bulan alt mahkemelerin kararını 4’e karşı 5 oyla onadı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre muhafazakar bir yargıç olan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts, mahkemenin dört liberal yargıcının, Trump yönetiminin konuyla ilgili attığı adımların İdari Usul Yasası olarak bilinen federal yasa kapsamında “keyfi ve değişken” olduğu görüşünü paylaştı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, DACA kapsamında bulunan ve çoğu Meksika ya da başka Latin Amerika ülkelerinde dünyaya gelmiş genç Latin kökenli olan yaklaşık 649 bin göçmenin sınır dışı edilmekten muaf olmaya devam edecekleri ve yenilenebilir iki yıllık çalışma izni alma hakkına sahip olacakları anlamına geliyor.

Mahkemenin aldığı karar, Başkan Trump’ın söz konusu programı sonlandırmak için bir adım daha atmasını engellemiyor. Ancak Trump yönetiminin 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde DACA programını sonlandırabilmesi olasılığının düşük olduğu yorumu yapılıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts, “DACA ya da bu programın yürürlükten kaldırılmasının yerinde politikalar olup olmadığına ilişkin karar almıyoruz. Biz yalnızca usul gereği kurumun attığı adımlarla ilgili makul bir açıklama yapılması gerekliliğine uyup uymadığına bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump: “Korkunç ve siyasi bir karar”

ABD Başkanı Trump Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karara Twitter’dan tepki gösterdi. Trump, “Anayasa Mahkemesi’nden gelen bu korkunç ve siyasi kararlar kendilerini gururla Cumhuriyetçi ya da Muhafazakar olarak tanımlayan insanların yüzüne atılmış bir tokattır” ifadesini kullandı. Trump bir başka mesajında da, ‘’Anayasa Mahkemesi’nin beni sevmediği izlenimi alıyor musunuz?’’ dedi.

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