Samanyolu Haber /Gündem / ABD Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye açıklaması /22 Şubat 2022 23:27

ABD Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna kararına tepki göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Rusya'nın söz konusu adımını işaret ederek "Bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına ilişkin tavrını olumlu karşıladığını açıkladı.

Türkiye, Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına tepki gösteren ülkelerden biri olmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” denilmişti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

ABD Ankara Büyükelçi Flake, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz.
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