Samanyolu Haber /Dünya / ABD anket sonuçları açıklandı /04 Ekim 2020 19:13

ABD anket sonuçları açıklandı

ABD’de yapılacak seçimlere az bir süre kalırken, ülkede yapılan anketler de seçimlerle ilgili ipuçları veriyor. ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçimlere bir ay kala Covid-19’a yakalanması sonrası açıklanan ilk ankette, Demokrat aday Joe Biden aradaki farkı 10 puana çıkardı.

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Reuters/IPSOS tarafından 2-3 Ekim arasında yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 51'i Biden'a, yüzde 41'i Trump'a oy vereceklerini söyledi. Yüzde 4 başka adaylara oy vereceğini söylerken, kararsızların oranı da yüzde 4 olarak ölçüldü.

Bu sonuçlara göre, Biden'a verilen destek son haftalarda yaklaşık 2 puan arttı. Bununla birlikte, Amerikan seçim sisteminde sonuçları eyaletler belirlerken, Trump'ın kilit önemdeki eyaletlerde Biden'ın çok gerisinde olmadığına dikkat çekildi. 

Amerikalıların yüzde 65'i 'virüsü daha fazla dikkate almış olsaydı Trump'ın hastalığa yakalanmamış olacağını' düşünüyor. Katılımcıların sadece yüzde 34'ü Trump'ın salgınla ilgili gerçekleri söylediğine inandıklarını, yüzde 55'i Trump'a inanmadıklarını, yüzde 11'i bu konuda kararsız olduklarını söylüyor.

Ankete göre, Trump'ın Covid-19 pandemisini genel olarak yönetimini beğenmeyenlerin oranı da artıyor. Reuters/IPSOS anketinde bu oran, geçtiğimiz haftadan bu yana üç puan artarak yüzde 57 olarak ölçüldü.
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