Samanyolu Haber /Dünya / ABD ara seçimlerinde oy sayımı sürüyor: Kritik eşik /11 Kasım 2022 11:36

ABD ara seçimlerinde oy sayımı sürüyor: Kritik eşik

ABD’de Demokratlar’ın kayıplarının beklendiği kadar büyük olmadığı ara seçimlerde Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmeye yaklaştı.

SHABER3.COM

VOA'nın haberine göre, Senato’daki durum, birkaç eyaletteki yarışların hala açıklanmayan sonuçlarına bağlı.

Edison Araştırma Merkezi’nin verilerine göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde en az 210 sandalye kazandı.

Bu sayının 218’e ulaşması halinde Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’a karşı üstünlüğü ele geçirmiş olacak.

Bu da Cumhuriyetçiler’e Başkan Joe Biden’ın yasama gündemini engelleme imkanı verecek.

Temsilciler Meclisi’nde ibre Cumhuriyetçiler’den yana olsa da 33 yarışın sonucu hala belirsiz. Bu da nihai sonucun bir süre daha netleşmeyeceği anlamına geliyor.

Senato’daki durum daha da belirsiz. İki partiden biri, Nevada ve Arizona’da neredeyse başa baş giden yarışları kazanarak çoğunluğu elde edebilir.

Senato’da başa baş bir durumun olması halinde tabloyu iki yılda ikinci kez Georgia’da yapılacak ikinci turun belirlemesi olası. Eyalette 6 Aralık’ta seçimlerin tekrarlanması planlanıyor.

Biden Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile görüştü

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’in az bir farkla bile çoğunluğu elde etmesi, Demokrat Başkan Biden’ın görev süresinin geri kalanında kürtaj hakkı gibi öncelikleri hayata geçirmesini engelleyebilir; yönetim ve Biden’ın ailesi hakkında soruşturmaların önünü açabilir.

Salı akşamı ara seçim sonrası ortaya çıkan tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede seçmenin net bir mesaj verdiğini ve Cumhuriyetçiler’le birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile telefonda görüştü.

Kevin McCarthy Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu ele geçirmesi halinde Temsilciler Meclisi Başkanı adayı olma niyetini ifade etmişti.

Demokratlar’ın azınlık konumuna geçmesi halinde, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin yerini Kevin McCarthy alabilir.

Senato’daki durum Arizona ve Nevada’ya bağlı

Senato’da çoğunluğu ele geçirmesi halinde Cumhuriyetçiler, Başkan Biden’ın yargı ve idari görevler için aday gösterdiği isimleri de bloke edebilir.

Arizona ve Nevada’da başa baş ilerleyen senato yarışında binlerce oy hala sayılmamış durumda.

Arizona’nın nüfusu en yoğun bölgesi olan Maricopa County’deki seçim yetkilileri tüm oyların sayılmasının en erken Cuma günü tamamlanabileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ara seçimlerinde oy sayımı sürüyor: Kritik eşik Sonraki Haber >>

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:30