ABD ara seçimlerinde oy sayımı sürüyor: Kritik eşik

VOA'nıngöre, Senato’daki durum, birkaç eyaletteki yarışların hala açıklanmayan sonuçlarına bağlı.Edison Araştırma Merkezi’nin verilerine göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde en az 210 sandalye kazandı.Bu sayının 218’e ulaşması halinde Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’a karşı üstünlüğü ele geçirmiş olacak.Bu da Cumhuriyetçiler’e Başkan Joe Biden’ın yasama gündemini engelleme imkanı verecek.Temsilciler Meclisi’nde ibre Cumhuriyetçiler’den yana olsa da 33 yarışın sonucu hala belirsiz. Bu da nihai sonucun bir süre daha netleşmeyeceği anlamına geliyor.Senato’daki durum daha da belirsiz. İki partiden biri, Nevada ve Arizona’da neredeyse başa baş giden yarışları kazanarak çoğunluğu elde edebilir.Senato’da başa baş bir durumun olması halinde tabloyu iki yılda ikinci kez Georgia’da yapılacak ikinci turun belirlemesi olası. Eyalette 6 Aralık’ta seçimlerin tekrarlanması planlanıyor.Biden Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile görüştüTemsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’in az bir farkla bile çoğunluğu elde etmesi, Demokrat Başkan Biden’ın görev süresinin geri kalanında kürtaj hakkı gibi öncelikleri hayata geçirmesini engelleyebilir; yönetim ve Biden’ın ailesi hakkında soruşturmaların önünü açabilir.Salı akşamı ara seçim sonrası ortaya çıkan tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede seçmenin net bir mesaj verdiğini ve Cumhuriyetçiler’le birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile telefonda görüştü.Kevin McCarthy Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu ele geçirmesi halinde Temsilciler Meclisi Başkanı adayı olma niyetini ifade etmişti.Demokratlar’ın azınlık konumuna geçmesi halinde, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin yerini Kevin McCarthy alabilir.Senato’da çoğunluğu ele geçirmesi halinde Cumhuriyetçiler, Başkan Biden’ın yargı ve idari görevler için aday gösterdiği isimleri de bloke edebilir.Arizona ve Nevada’da başa baş ilerleyen senato yarışında binlerce oy hala sayılmamış durumda.Arizona’nın nüfusu en yoğun bölgesi olan Maricopa County’deki seçim yetkilileri tüm oyların sayılmasının en erken Cuma günü tamamlanabileceğini söyledi.