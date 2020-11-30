Samanyolu Haber /Dünya / ABD aşı dağıtımı için tarih verdi /30 Kasım 2020 20:00

ABD aşı dağıtımı için tarih verdi

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için başvuru yapan Pfizer ve Moderna aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Azar’a göre onay verilmesi durumunda yılbaşından önce iki aşı da Amerikan halkının kullanımına sunulacak.

ABD Sağlık Bakanı Azar "FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Covid-19 aşısını onaylamayı görüşmek üzere toplanacak; onay alması durumunda günler içerisinde bu aşının dağıtımına başlanacak, Moderna da bunun bir hafta ardından geliyor” dedi. Azar, yılbaşından önce iki aşının da böylelikle Amerikan halkının kullanımına sunulacağını söyledi.

Aşıların ABD'deki federal aşı dağıtım programına göre dağıtılacağını ve eyaletlerdeki kullanım önceliklerinin eyalet yönetimleri tarafından belirleneceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da FDA'ya çağrıda bulundu. Trump, FDA’ya Covid-19 aşısı için başvuru yapacağını açıklayan Moderna firmasına en hızlı şekilde onay verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter’dan "Moderna aşının acil kullanımı için başvuru yapıyor. FDA hızlı hareket etmeli” dedi.

Pfizer'ın geçen haftaki başvurusunun ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, Covid-19 aşısının ABD ve Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını duyurmuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD aşı dağıtımı için tarih verdi Sonraki Haber >>

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:28:07