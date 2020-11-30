ABD aşı dağıtımı için tarih verdi

Azar’a göre onay verilmesi durumunda yılbaşından önce iki aşı da Amerikan halkının kullanımına sunulacak.







ABD Sağlık Bakanı Azar "FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Covid-19 aşısını onaylamayı görüşmek üzere toplanacak; onay alması durumunda günler içerisinde bu aşının dağıtımına başlanacak, Moderna da bunun bir hafta ardından geliyor” dedi. Azar, yılbaşından önce iki aşının da böylelikle Amerikan halkının kullanımına sunulacağını söyledi.





Aşıların ABD'deki federal aşı dağıtım programına göre dağıtılacağını ve eyaletlerdeki kullanım önceliklerinin eyalet yönetimleri tarafından belirleneceği ifade edildi.





ABD Başkanı Donald Trump da FDA'ya çağrıda bulundu. Trump, FDA’ya Covid-19 aşısı için başvuru yapacağını açıklayan Moderna firmasına en hızlı şekilde onay verilmesi gerektiğini söyledi.





Trump, Twitter’dan "Moderna aşının acil kullanımı için başvuru yapıyor. FDA hızlı hareket etmeli” dedi.





Pfizer'ın geçen haftaki başvurusunun ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, Covid-19 aşısının ABD ve Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını duyurmuştu.



