ABD Askeri heyeti Kiev'de: Zelensky ikna edilmeye çalışılıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'ın koordine ettiği barış görüşmelerinin detaylarını, ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll başkanlığındaki bir Amerikan delegasyonunun Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştüğünü ve planın uygulanması adına ikna çalışmaları yaptığı iddia edildi.





The Wall Street Journal’ın yayınladığı haberde, Driscoll'un daha sonra Rus temsilcilerle bir araya gelmeyi planladığını yazdı.





Bu gelişmeler, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışlarının hız kazandığını gösterirken, aynı zamanda tarafların resmi açıklamaları ile medyada yer alan iddialar arasında önemli farklar olduğu dikkat çekiyor.





Ukrayna Barış Planı "Çerçeve Anlaşması Bu Hafta Açıklanabilir"





Amerikan medyası, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen bir barış planının bu hafta içinde açıklanabileceğini yazdı. Politico gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, taraflar bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakata varmak üzere.





Haberde dikkat çeken iddia, müzakerelerde Ukrayna'nın ve Avrupa ülkelerinin doğrudan yer almadığı yönünde. Beyaz Saray'daki üst düzey bir kaynak, "Ukrayna'ya sunacağımız şey makul" ifadesini kullanırken, Kiev yönetiminin Rus ordusunun ilerleyişi ve iç politikadaki yolsuzluk skandalları nedeniyle bu şartları kabul etmek zorunda kalacağını öne sürdü.