Samanyolu Haber /Dünya / ABD askeri üssünün yakınına füze düştü /09 Ocak 2020 23:23

ABD askeri üssünün yakınına füze düştü

Irak'ın Selahaddin şehrinde yer alan ABD askerlerinin bulunduğu Beled Üssü yakınlarına bir füze düştüğü ifade edildi.

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Reuters haber ajansının son dakika duyurduğu habere göre, Irak Selahaddin'de ABD askerlerinin bulunduğu Beled Üssü yakınlarına füze düştü.

Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düştüğünü bildirdi.

İngiliz Reuters haber ajansının haberine göre, Irak'ın Selahaddin vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınlarında henüz kaynağı belli olmayan bir roket düştü.

Emniyet kaynakları, olay sonucunda herhangi bir ölü yada yaralanan olmadığını bildirdi.
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