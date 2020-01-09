ABD askeri üssünün yakınına füze düştü

Reuters haber ajansının son dakika duyurduğu habere göre, Irak Selahaddin'de ABD askerlerinin bulunduğu Beled Üssü yakınlarına füze düştü.





Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düştüğünü bildirdi.





İngiliz Reuters haber ajansının haberine göre, Irak'ın Selahaddin vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınlarında henüz kaynağı belli olmayan bir roket düştü.





Emniyet kaynakları, olay sonucunda herhangi bir ölü yada yaralanan olmadığını bildirdi.