ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi serbest bırakıldı

"ABD emperyalizmine karşı vatanını savunan, Amerikan askerinin başına çuval geçiren arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Vatanseverliğin üstünde hiçbir hukuk yoktur!"





Euronews'te yer alan habere göre İzmir'de iki ABD askerinin başına çuval geçirdikten sonra tutuklanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kişi, itirazların ardından Cuma günü serbest bırakıldı.Pazartesi günü TGB'nin resmi X hesabından Amerikan askeri olduğu belirtilen bir kişinin başına çuval geçirildiği görülen bir video paylaşılmıştı.ABD'nin USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi aynı gün sabah saatlerinde İzmir Limanı'na demir atmıştı.TGB'nin paylaşımında "Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" ifadeleri kullanılmıştı.Eylemle ilgili olarak Euronews'ün sorularını yanıtlayan TGB Genel Sekreteri Aylin Kum, eylemden önce söz konusu askeri personele ‘’ABD askeri misiniz?’’ diye sorduklarını ve "Evet" cevabını aldıklarını dile getirmişti. Kum, "Bu şekilde tespit etmiş olduk" ifadelerini kullanmıştı.Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Eylemcilerin avukatları tutuklamalara itiraz etmişti. Sulh ceza hakimliği itirazı reddederken, nöbetçi asliye mahkemesi 10 kişinin tahliyesine karar verdi.Tahliye kararı TGB'nin Facbook sayfasından şu ifadelerle duyuruldu:USS Wasp, İran ya da Hizbullah'ın İsrail'e olası saldırılarına karşı Amerikan yönetiminin bölgeye gönderdiği iki Amerikan amfibik hücum gemisinden biri.ABD'nin USS Wasp isimli savaş gemisi ile Türkiye’nin ilk amfibi savaş gemisi TCG Anadolu'nun (L400) 13-17 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz’de ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.24’üncü Özel Harekat Yetenekli Seferi Deniz Piyade Birimi’ni taşıyan USS Wasp’ın Güney Kıbrıs'ta bulunan Limasol Limanı’na demirlemesi tepkilere yol açmıştı.TGB, resmi web sitesinde "ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk Gençliğinin ortak mücadele örgütü" olarak tanımlanıyor.Grup, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerine karşıtlığıyla ve Vatan Partisi'ne yakınlığıyla biliniyor.TGB üyeleri daha önce de Amerikan askerlerine karşı çuval eylemleri yapmıştı.Grubun bu motivasyonunun arkasında, 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan 11 Türk askerinin ve Türkmen mihmandarlarının, peşmergelerin de eşlik ettiği Amerikan askerlerince başlarına çuval geçirilerek 60 saat boyunca alıkonulması ve sorguya çekilmesi yatıyor.