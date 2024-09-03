Samanyolu Haber /Gündem / ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklandı /03 Eylül 2024 15:27

ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklandı

İzmir'de dün bir Amerikan askerinin başına çuval geçirildi. ABD askerinin başına çuval geçiren TGB üyelerinden 10'u tutuklandı.

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ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralarca görüntülendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, limana demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 2 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Ankara Büyükelçiliği de olayla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda; "USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

ABD askerinin başına çuval geçiren TGB üyelerinden 10'u tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Karara itiraz edilecek.
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