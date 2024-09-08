Samanyolu Haber /Dünya / ABD askerleri Irak'tan çekiliyor /08 Eylül 2024 19:03

ABD askerleri Irak'tan çekiliyor

Irak, ABD askerlerinin ülkeden iki yıl içerisinde çekileceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda açıklamalar yaptı.

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

IRAK SÜRENİN UZATILMASINI REDDETTİ
Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.
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