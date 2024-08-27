ABD: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme var

İsrail ile radikal İslamcı Hamas arasında, Gazze Şeridi'nde yaşanan savaşı durdurmak için Kahire'de yapılan görüşmelerde savaşın iki tarafı birbiri ile doğrudan görüşmüyor. ABD, Katar ve Mısır taraflar arasında arabulucu rolünü üstlenmiş durumda.





DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İsrail ile Hamas arasında süren savaşta ateşkes sağlanması ihtimaline ilişkin olarak, "İlerlemeler var ve bölgedeki ekibimiz bize görüşmelerin yapıcı bir şekilde devam ettiğini bildiriyor" dedi.Hizbullah'ın geçen hafta sonunda füze ve dronlarla İsrail'e yönelik saldırısının, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerecilerin işini etkilemediğini dile getiren Kirby, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk'ün Kahire'de planlanandan bir gün daha fazla kaldığını ve bugün büyük olasılıkla ABD'ye döneceğini bildirdi.Sonrasında görüşmelerin bir çalışma grubu tarafından sürdürülmesinin planlandığını aktaran Kirby, beklentilerinin müzakerelerin birkaç gün daha sürmesi yönünde olduğunu ifade etti.İran'ın bölgedeki müttefiklerinden Lübnan Hizbullah'ı geçen Pazar günü kendi açıklamasına göre İsrail'e yaklaşık 340 füze ve "çok sayıda dron" ile saldırıda bulunmuştu. İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Hizbullah'ın saldırısına yanıt olarak Lübnan'da "binlerce" füze fırlatma rampasını imha ettiğini duyurdu.Gazze Savaşı'nın başladığı geçen senenin Ekim ayından bu yana İsrail-Lübnan sınırındaki tansiyon da artmış ve geçen aylarda Hizbullah ile İsrail ordusu arasında sık sık karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. Son haftalarda, İran'ın ile Tahran'ın bölgedeki müttefiklerinin İsrail'e yönelik tehditleri ise gerginliği daha da tırmandırdı. Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da, Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün de Lübnan da öldürülmesinin ardından İran ve Hizbullah, İsrail'e mutlaka intikam saldırısında bulunulacağını duyurmuştu. İsrail'in en yakın müttefiki ABD de, yaşanan bu gelişmeler üzerine bölgedeki askeri varlığını arttırmış durumda.7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail topraklarına saldırısında, İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bin 197 kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi ise rehin alınmıştı.İsrail'in söz konusu saldırıya cevaben başlattığı savaşta ise, Hamas'a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 40 bin 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi.