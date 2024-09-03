ABD ateşkes için rest çekti: İki hafta içinde sonuç alınamazsa...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlar 7 Ekim 2023'den beri devam ederken, ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmayla ilgili umutlar tükeniyor. Hamas tarafı ateşkese sıcak bakıyor ancak İsrail meseleyi yokuşa sürmek konusunda kararlı. Müzakere sürecinde önemli bir konumda olan ABD ise artık sabrının kalmadığını açıklayarak taraflara anlaşmaları için iki hafta süre tanıdı.







Ateşkes müzakerelerinde yer alan bir Hamas yetkilisi, Türk Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerine süreçle ilgili bilgi verdi. Yetkili, ABD'nin bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle ateşkes anlaşmasının sağlanması çabasında samimi olabileceğini ama İsrail'e de herhangi bir baskı yapmadığını vurguladı.





'MÜZAKERE DEĞİL DAYATMA'





ABD'nin medyayı manipüle ettiğini ve dürüst davranmadığını ifade eden Hamas yetkilisi, şöyle konuştu:





"Sürekli iyimser mesajlar veriyor ancak durum hiç de olumlu değil. Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphia koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır."





'İKİ HAFTA' MESAJI VERDİ





Bu yaklaşımla ateşkes umudunun kaybedildiğine işaret eden yetkili, "Müzakereler üç temel noktada devam ediyor. Philadelphi koridoru, Refah sınır kapısı ve esir değişimi" ifadesini kullandı.





Yetkili, ABD'nin müzakereler konusundaki tutumuna ilişkin, "ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz" dedi.

