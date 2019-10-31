Pentagon'un yayınladığı siyah beyaz kısa videoda ABD uçaklarının Bağdadi'nin saklandığı binayı bombaladığı ve ABD askerlerinin binaya yaklaştığı görülüyor. ABD Merkez Komutası'nın lideri McKenzie, bombalamanın bina boşaltıldıktan sonra buranın bir "mabet" haline getirilmemesi için yapıldığını söyledi.





ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin "ağlaya, sızlaya öldüğünü" söylerken, ABD'li komutan bu sözleri doğrulamadı.





ABD'nin IŞİD'i yok ettiği yanılgısına düşmediğini ifade eden Mckenzie, "Tehlikeli olacaklar. Onların bir intikam saldırısı düzenleyeceğinden şüpheleniyoruz. Kansız bir gelecek göremiyoruz çünkü maalesef bu ideoloji var olmaya devam edecek" diye konuştu. Ancak McKenzie, terör örgütünün giderek etkisizleşeceğini de söyledi.





CENTCOM lideri, SDG'nin direkt olarak baskında yer almadığını ama daha öncelerde verdikleri istihbaratın faydalı olduğunu dile getirdi. General ayrıca Trump'ın Suriye'den çekilme kararının operasyonun zamanını etkilemediğini vurguladı.





Mckenzie, Bağdadi'nin kalıntılarının denize gömüldüğü söyledi.