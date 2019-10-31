Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Bağdadi operasyonun ilk görüntülerini yayınladı: "Karşılık bekliyoruz" /31 Ekim 2019 10:34

ABD, Bağdadi operasyonun ilk görüntülerini yayınladı: "Karşılık bekliyoruz"

ABD, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan askeri operasyona ait ilk görüntüleri yayınladı. ABD'li General Kenneth McKenzie, Bağdadi'nin ölümünden sonra IŞİD'in karşılık vermesini beklediklerini söyledi.

Bağdadi operasyonun ilk görüntüleri

Pentagon'un yayınladığı siyah beyaz kısa videoda ABD uçaklarının Bağdadi'nin saklandığı binayı bombaladığı ve ABD askerlerinin binaya yaklaştığı görülüyor. ABD Merkez Komutası'nın lideri McKenzie, bombalamanın bina boşaltıldıktan sonra buranın bir "mabet" haline getirilmemesi için yapıldığını söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin "ağlaya, sızlaya öldüğünü" söylerken, ABD'li komutan bu sözleri doğrulamadı. 

ABD'nin IŞİD'i yok ettiği yanılgısına düşmediğini ifade eden Mckenzie, "Tehlikeli olacaklar. Onların bir intikam saldırısı düzenleyeceğinden şüpheleniyoruz. Kansız bir gelecek göremiyoruz çünkü maalesef bu ideoloji var olmaya devam edecek" diye konuştu. Ancak McKenzie, terör örgütünün giderek etkisizleşeceğini de söyledi.

CENTCOM lideri, SDG'nin direkt olarak baskında yer almadığını ama daha öncelerde verdikleri istihbaratın faydalı olduğunu dile getirdi. General ayrıca Trump'ın Suriye'den çekilme kararının operasyonun zamanını etkilemediğini vurguladı.

Mckenzie, Bağdadi'nin kalıntılarının denize gömüldüğü söyledi.
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