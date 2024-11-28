ABD, Bakan Güler'in 'F-35' açıklamasını yalanladı!

Savunma Bakanı Yaşar Güler'in salı günü TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında F-35'lerle ilgili yaptığı açıklamaya ABD'den yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, politikalarında değişiklik olmadığını belirtti.





VOA Türkçe'nin konuyla ilgili yorum talebine yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye'ye F-35 tedariki için gerekli şartlar herkesçe biliniyor ve politikamız değişmedi. Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi ABD'nin kritik bir önceliği olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bakanlık, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı alımı ya da F-35 programına dönüşü ile ilgili görüşmeler konusundaki soruları ise yanıtsız bıraktı.





BAKAN GÜLER NE DEMİŞTİ?

Hafta başında bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye'nin üretim aşamasında yer alıp parasını ödediği fakat ABD'nin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini gerekçe göstererek vermediği F-35 savaş uçaklarına da değinen Bakan Güler, "F-35'lerle ilgili sizin ifade ettiklerinizin hepsi doğru. F-35'lerle ilgili, 6 tane uçağımız var orada. Şimdi, Amerikalılar da bu F-35 konusunda... Tabii, biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda da daha henüz öyle bir gelişme olmadı" demişti.





CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin "Üretim aşamasına mı katılacağız yeniden, satın alma mı?" sorusuna Güler, "Biz hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz hem de toplam 40 tane de F-35'i almak için isteğimizi bildirdik" yanıtını vermişti.