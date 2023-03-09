ABD Bankasından seçim senaryosu: Muhalefet kazanırsa TL’de ralli olur

ABD’nin en büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye’deki seçimlere dair bir rapor kaleme aldı. Rapora göre, seçimleri muhalefetin kazanması durumunda Türk lirasının dolar karşısında değeri artacak.





Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna tarafından kaleme alınan rapora göre muhalefet partilerinin kazanacağı bir zafer, daha ortodoks para politikasına dönülmesine neden olabilir. Bu da lira için büyük kazanımları tetikleyebilir.





McKenna ayrıca yatırımcıların da Merkez Bankası’nın (TCMB) ortodoks faiz belirleme rejimine döneceğine dair beklentilerinin arttığını belirtirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun beklenmedik galibiyetinin lirayı ‘keskin ve önemli ölçüde’ yükselteceğini söyledi.





DOLAR/TL İÇİN YIL SONU SENARYOLARI

McKenna, “Bağımsız bir merkez bankası restore edildiğinde ve ortodoks bir para politikası çerçevesi uygulandığında, lira modern tarihin en büyük rallilerinden birini yaşayabilir” dedi.





Rapora göre, muhalefet zaferinin ardından, Türk lirası ikinci çeyreğin sonuna kadar yüzde 20 güçlenebilir. Bu senaryoda Dolar/TL’nin yılı 15 seviyesinden kapatabileceği ve liranın 2024’te güçlenmeye devam edeceği belirtildi.





Ancak raporda temel senaryonun Erdoğan’ın zaferi üzerine kurulduğu belirtildi. Erdoğan’ın yeniden seçilme olasılığının yüzde 55-60 olduğu ve bu senaryoda Dolar/TL’nin dördüncü çeyrekte 19,5’e seviyesine geleceği tahmin edildi.





RAPORUN AYRINTILARI

Raporda ayrıca Türkiye’ye ilişkin çeşitli ekonomik ve siyasi yorumlara yer verildi. Raporda öne çıkan bölümler şöyle:









“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi ve para politikasını kontrol etmesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi parlamento seçimlerinden daha önemli. Bize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilme olasılığı yıllar içinde azaldı. Ayrıca Türkiye’nin güney ve orta kesimlerinde son zamanlarda meydana gelen yıkıcı depremler, Erdoğan’ın bir dönem daha garantiye alma şansını daha da zorlaştırıyor.





Şu anda Türk lirası için temel senaryo Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevi sürdürmesini içeriyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili zorluklara ve depremlerin yarattığı sorunlara rağmen, Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda mali destekleri ve diğer hükümet kaynaklarını kullanarak yeterli desteği toplayabileceğine inanıyoruz.





Bu destek, seçmenlerde ekonomik koşulların iyileşeceğine ilişkin iyimserlik yaratabilir. Buna ek olarak ve temel durum senaryomuzda hesaba katıldığında, Erdoğan’ın seçmenleri etkileme potansiyeli de var.





‘KOŞULLAR ERDOĞAN’IN POTANSİYELİNİ DÜŞÜRÜYOR’

Ancak zaman geçtikçe bu senaryonun gerçekleşme olasılığı düşüyor ve iktidar değişikliği olasılığı artıyor. Değişiklik senaryosunun merkezinde sürdürülemez ekonomik koşullar var. Depremlere sonrası oluşan tepki de Millet İttifakı’nın ivme kazanmasına anlamlı bir şekilde katkıda bulunuyor.





Bize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve devam ederse, Türk lirası muhtemelen seçim döneminin sonuna kadar mevcut seviyelerde seyredecek. Daha uzun vadede ekonomik eğilimler ve para politikası çerçeveleri değişmedikçe, lirada 2024’ün ortalarına kadar bir defaya mahsus büyük değer kayıpları gerçekleşebilir.”