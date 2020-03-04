ABD, 'barıştığı' Taliban'ı vurdu

ABD, geçen hafta barış anlaşması imzaladığı Taliban’a karşı hava saldırısı düzenledi. Anlaşma sonrası ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Taliban liderlerinden biriyle telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.





ABD, Afganistan’daki Taliban güçlerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırı, ABD ve Taliban arasında cumartesi günü imzalanan barış anlaşmasından bu yana Taliban’a karşı yapılan ilk saldırı oldu.





Bu arada Taliban militanlarının Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda en az 20 asker ve polisin hayatını kaybettiği bildirilmişti.







Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz’un İmam Sahib ilçesindeki en az üç ordu karakoluna saldırdığını, en az 10 asker ve dört polis memurunu öldürdüğünü söyledi.





Uruzgan bölgesel hükümeti sözcüsü Zergai Ebadi ise Tarinkot’ta Taliban militanları tarafından yapılan saldırıda en az 6 polisin öldüğünü, 7 de yaralı olduğunu açıkladı.





Taliban, ABD ile yaptığı anlaşma sonrası ara verdiği Afgan hükumetine karşı saldırılarına yeniden başlayacağını açıklamıştı.





TRUMP, TALİBAN LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ





ABD Başkanı Donald Trump, saldırıdan saatler önce yaptığı açıklamada, Taliban lideriyle telefon görüşmesi yaptığını söylemişti. Trump böylelikle Taliban’la direkt olarak görüşen ilk ABD başkanı olmuştu.





Taliban lideriyle görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirten Trump, “Onlar da bunun bitmesini istiyor, biz de. Hepimizin birçok ortak çıkarı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.





Taliban lideriyle barış anlaşmasını görüştüğüne yönelik ABD basınındaki iddialara ilişkin Trump, ” Şiddet istemediğimiz konusunda mutabık kaldık. Ne olacağını göreceğiz” dedi.







Geçtiğimiz cumartesi günü ABD ve Taliban, ABD birliklerinin kademeli olarak Afganistan’dan çekilmesini öngören barış anlaşmasını imzalamıştı.