ABD basını: Elon Musk, Putin ile düzenli olarak gizlice temas kuruyor

Musk ile Putin arasındaki "gizli" görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişiler, konuya ilişkin WSJ'ye açıklamalarda bulundu.





Kaynaklar, Musk ve Putin'in, jeopolitik, iş ve kişisel meseleler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Washington yönetiminin, Musk'ın teknolojilerine fazla bağımlı olduğunu dile getiren kaynaklar, hükümetin bu anlamda "bir ikilem içinde bulunduğunu" belirtti.





Kaynaklar, hükümetin, Musk-Putin temaslarından "hoşlanmadığını" ancak bunların oluşturacağı olası güvenlik ihlalleri konusunda yönetim tarafından Musk'a herhangi bir uyarının da yapılmadığını kaydetti.





Musk'ın Putin ile uzun süredir görüşmediğini belirtmesine rağmen kaynaklar, ikilinin temas kurmaya devam ettiğini savundu.





Kaynaklar, Rus yönetiminin 2023 sonlarında Musk'tan SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini talep ettiğini söyledi. Habere göre, mevcut yönetimden bazı yetkililer, Musk'ın ABD hakkında "gizli bilgilere" de erişiminin olması nedeniyle bu temasların güvenlik endişesi yarattığı görüşünü paylaşıyor.





Elon Musk, Putin ile yalnızca bir kez uzay hakkında görüştüğünü, bunun da 2021 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.





MUSK - TRUMP İLİŞKİSİ

ABD'li girişimci Elon Musk ile ABD eski başkanı ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump arasındaki ilişki, ABD basını tarafından sık sık sorgulanıyor.





Trump'ın başkanlığı döneminde Musk, birkaç farklı başkanlık danışma kuruluna katılmış ancak Trump’ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı üzerine bu kurullardan istifa etmişti.





Ancak Trump’ın 2024 başkanlık adaylığı döneminde Musk, Twitter (şimdi X) üzerinden Trump’ın platforma geri dönmesine izin vererek, ifade özgürlüğü adına tarafsız bir duruş sergilediğini belirtmişti. Bu karar, birçok kişi tarafından Trump’a bir destek olarak yorumlanmıştı.





Elon Musk, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ı yeniden Beyaz Saray’a taşımak için ciddi mali destek sağlayan bir figür haline geldi. Amerika PAC adlı siyasi eylem komitesine 75 milyon dolar gibi yüksek bir bağışta bulunan Musk, Trump’ın kampanyasına verdiği desteği açıktan sergiliyor.





Musk’ın bu güçlü destekçisi rolü, sosyal medya platformu X’i kullanarak Trump’ın görünürlüğünü artırma ve bazı etkinliklerde Trump adına konuşma gibi çabalarıyla daha belirgin hale geldi.





Bu duruşu, kendisini ABD siyasetindeki etkili mega bağışçılardan biri olarak konumlandırıyor.