ABD basını: Erdoğan zayıf ekonomi ve birleşik muhalefetin üstesinden geldi

Washington Post, Erdoğan’ın sert bir seçim kampanyasının ardından zafer ilan ettiğini kaydetti.



Gazete, ikinci turu, Erdoğan’ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en zor seçimler olarak niteledi.



Washington Post, Erdoğan’ın sadık destekçilerinin çoğunun muhafazakar Müslümanlar’dan oluştuğunu ve bunun da ülkenin siyasetinde merkezi bir güç olduğunu kaydetti.



Gazete, Amerika dahil Türkiye’nin denizaşırı müttefiklerinin ‘asabi ortak’ olarak niteledikleri Erdoğan’la bir beş yıl daha yüz yüze olacaklarına dikkat çekti.



New York Times gazetesi de manşetten verdiği haberinde Erdoğan’ın zafer kazanma yolunda olduğunu belirtti. Gazete, Erdoğan’ın muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu’na karşı üstünlük sağladığını aktardı.



Bir diğer Amerikan gazetesi USA Today de, 20 yıldan fazla süredir iktidarda olan Erdoğan’ın kazanmaya yakın taraf olduğunu ve 2029’a kadar Türkiye’yi yönetebileceğini kaydetti.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden ekonomi profesörü Daron Acemoğlu’nun sözlerine yer veren gazete, Acemoğlu’nun bir süre önce yayınlanan makalesinden alıntı yaptı.



Makelesinde Acemoğlu, Erdoğan’ın başarısının, Hindistan’da Narenda Modi ve Amerika’da Donald Trump gibi sağcı popülist ve güçlü liderler için iyi haber olduğunu ve muhtemelen bu isimlerin de kutuplaşmayı derinleştirmek için benzer taktikleri uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.



Amerikan CNN televizyonu da Brookings Enstitüsü’nden Aslı Aydıntaşbaş’ın sözlerine yer verdi. CNN’e konuşan Aydıntaşbaş, değişim isteyenler için bunun ezici bir mağlubiyet olmadığını kaydetti.



CNN’den Becky Anderson’a konuşan Aydıntaşbaş, “Bir kez daha bölünmüş bir ülkeye bakıyoruz, iki taraf da Türkiye için tamamen farklı şeyler istiyor” ifadelerini kullandı.



Seçime ilişkin gelişmeleri Antalya’dan aktaran CNN editörü Richard Quest de, “Hangi küresel krizi seçerseniz seçin Türkiye önemli bir rol üstlenecek. Erdoğan yeniden iktidarda olduğuna göre, İsveç’in NATO üyeliği konusunda daha cömert bir tavır sergileyebilir. Ya da kavgacı bir tavır sergileyerek bu durumu NATO’dan daha fazla taviz koparmak için kullanabilir. Az farkla kazanılmış bir zafer ama yine de bir zafer” ifadelerini kullandı.



NBC News da Erdoğan’ın zafer ilan ettiğini belirtti ve Erdoğan iktidarında Türkiye’nin NATO müttefiki olmasına rağmen daha fazla otoriterliğe kaydığını, Rusya’yla yakın ilişkiler kurduğunu aktardı.