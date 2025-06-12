Samanyolu Haber /Dünya / ABD basını: İsrail bir kaç gün içinde İran’ı vuracak /12 Haziran 2025 10:28

ABD basını: İsrail bir kaç gün içinde İran’ı vuracak

ABD’nin bölgedeki büyükelçiliklerini boşalttığı bir dönemde ABD basınından "İsrail bir kaç gün içinde İran’ı vuracak" iddiası geldi.

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ABD merkezli NBC News’in haberine göre İsrail, İran’ın nükleer faaliyetlerini gerekçe göstererek, bir kaç gün içinde tek taraflı operasyona başlayacağını duyurdu.

Haberde, operasyonun ABD desteği olmadan gerçekleşebileceği belirtiliyor. Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile yeni bir nükleer anlaşma konusunda yürüttüğü temasların son aşamaya yaklaştığı bir döneme denk geldi.

‘İsrail Uzlaşma Yanlısı Değil’
NBC’ye konuşan kaynaklar, Tel Aviv’in özellikle uranyum zenginleştirme ile ilgili bazı başlıklarda ABD-İran arasında şekillenmekte olan uzlaşmayı kabul edilemez bulduğunu aktardı. İsrail’in bu nedenle diplomatik süreçten bağımsız hareket etme niyeti taşıdığı ifade ediliyor.

İsrail Yeni Bir Cephe Açacak
Bu durum, Gazze’de yürüttüğü saldırılar nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çeken İsrail’in, bölgedeki tansiyonu daha da tırmandırabilecek yeni bir cephe açma ihtimalini gündeme taşıyor. Analistlere göre, İsrail, bu adımıyla yalnızca İran’ı değil, tüm bölgeyi içine çekecek daha geniş bir çatışma ortamına zemin hazırlıyor.

ABD Misyonlarını Alarm Durumuna Geçirdi
NBC News’e göre, ABD yönetimi bu gelişmelerin ardından Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’daki diplomatik misyonlarından, İran kaynaklı tehditlere karşı güvenlik önlemlerine ilişkin raporlar talep etti. Irak’taki ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere, bölgede bulunan temsilciliklerde görev yapan kritik personel dışındaki çalışanların gönüllü tahliyesine yönelik planlar hazırlandı. Pentagon da CENTCOM bölgesindeki üslerde görevli asker ailelerinin tahliyesine yeşil ışık yaktı.
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