Samanyolu Haber /Gündem / ABD Basını Trump'ın Şam ile diyalog kurmak istediğini yazdı /19 Ekim 2020 09:31

ABD Basını Trump'ın Şam ile diyalog kurmak istediğini yazdı

Wall Street Journal: Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi müzakereler için Şam'a gitti

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Wall Street Journal'da yer alan haberde, mart ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beşşar Esad'a gizli mektup yazdığı ve serbest gazeteci Austin Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığı öne sürüldü. İddia edilen görüşmenin 10 yıl aranın ardından ABD yönetimi ile Suriye rejimi arasında kurulan ilk temas olduğu kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret ettiği öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Patel, Şam ziyareti esnasında Esad rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist Macid Kamalmaz'ın salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha rehin tutulduğuna inanılıyor.

Trump'ın Esad'a mektup yazdığı iddiası
Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esad'a gizli mektup yazdığını ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğünü iddia etti.

Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu çok fazla yol alınamadığını kaydetti.

ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de diplomatik ilişkileri kesmişti.
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