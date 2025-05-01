ABD basını: Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz istifa etti

ABD medyası, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.



Waltz, Trump yönetiminde görevden ayrılan ilk üst düzey isim oldu.



Waltz'ın istifa kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki 100. gününü doldurduğu sırada geldi.



Waltz, bir gazetecinin 'yanlışlıkla' eklendiği Signal uygulamasında, Yemen'e yönelik saldırı planlarının ele alındığı sohbet grubunu kuran kişiydi.



The Atlantic'ten gazetecinin sızdırdığı görüşmelerde üst düzey ABD'li isimlerin yer alması, Waltz'a yönelik eleştirileri tetikledi.



Beyaz Saray ise söz konusu 'güvenlik risklerini' küçümsemiş ve sohbette hiçbir 'gizli materyalin' paylaşılmadığını açıklamıştı.