Samanyolu Haber /Dünya / ABD basını: Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz istifa etti /01 Mayıs 2025 20:18

ABD basını: Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz istifa etti

Waltz, bir gazetecinin 'yanlışlıkla' eklendiği Signal uygulamasında, Yemen'e yönelik saldırı planlarının ele alındığı sohbet grubunu kuran kişiydi.

SHABER3.COM

ABD medyası, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Waltz, Trump yönetiminde görevden ayrılan ilk üst düzey isim oldu.

Waltz'ın istifa kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki 100. gününü doldurduğu sırada geldi.

Waltz, bir gazetecinin 'yanlışlıkla' eklendiği Signal uygulamasında, Yemen'e yönelik saldırı planlarının ele alındığı sohbet grubunu kuran kişiydi.

The Atlantic'ten gazetecinin sızdırdığı görüşmelerde üst düzey ABD'li isimlerin yer alması, Waltz'a yönelik eleştirileri tetikledi.

Beyaz Saray ise söz konusu 'güvenlik risklerini' küçümsemiş ve sohbette hiçbir 'gizli materyalin' paylaşılmadığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD basını: Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz istifa etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:19