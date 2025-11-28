ABD basını yazdı: 'Maduro için en iyi sürgün yeri Türkiye, yıllardır altın taşıyor'

Venezuela Başkanı Nicolás Maduro, 2024 yılındaki oylamada başkanlık koltuğuna oturduğundan beri ABD'nin hedefinde.





ABD ve 50 ülke, bu seçimleri hileli bularak, seçim sonuçlarını tanımamıştı.





Bu süreçte telefon açan az sayıda liderden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Zira Maduro ve 'dostum' dediği Erdoğan'ın, 2018'den beri iyi ilişkileri vardı.





Şimdiyse ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Maduro terörist ilan edildi ve başına 50 milyon dolar ödül konuldu.





ABD basınına göre şimdi Erdoğan'ı arama sırası ise Maduro'ya geçti. Zira ABD baskısıyla koltuğunu bırakıp sürgüne gitmesi istenen Maduro'nun sığınağı, Türkiye olabilir.





Erdoğan 2023’te üçüncü kez göreve başlarken Maduro Caracas’tan Ankara’ya gelip törene katıldı.





İki hükümet son yıllarda çok sayıda bakan düzeyinde ziyaret yaptı. Genelde stratejik anlaşmalar imzalandı ve ticaret ilişkileri canlı tutuldu.





Washington Post'un haberine göre bu yakınlık Maduro’nun Caracas’tan ayrılmaya karar vermesi halinde Türkiye’yi güvenli bir sığınak olarak görmesine yol açabilir.





MADURO İÇİN GÜVENLİ LİMAN: TÜRKİYE

Başkan Donald Trump Maduro’nun Başkanlık koltuğunu terk etmesini istediğini ve bunu “ya kolay yoldan, ya da zor yoldan” yapabileceğini söyledi.





İkilinin gelecek hafta görüşmesi bekleniyor. Buna karşın ABD ordusu Venezuela'nın açıklarında konuşlanmış durumda.





Eğer görüşme başarısız olursa ABD'nin 'terörist lider' olarak ilan ettiği Maduro'ya ve ülkesine saldırısı an meselesi.





Washington Post'a konuşan Trump yönetiminin Venezuela yakınındaki operasyonlarına dair görüşmeleri bilen bir kişi “Türkiye onun için mükemmel yer” dedi.





Uzmanlara göre Maduro'nun sürgünü seçmemesinin en önemli sebebi, ABD'ye teslim edilmekten korkması.





Maduro’nun Erdoğan’a güvendiğini ve Erdoğan’ın Trump ile iyi ilişkileri olduğunu vurgulayan yetkili, olası bir Türkiye sürgünü anlaşmasının “güvencelerle” gelebileceğini belirtti.





Böylelikle Maduro'ya sunulan güvenli Türkiye seçeneği, Maduro'nun kendi isteğiyle sürgünü seçmesine sebep olabilir.





EN İYİ SEÇENEK Mİ?

Washington Post'a konuşan uzmanlar, Maduro’nun yıllardır Türkiye’ye altın taşıdığını, ailesi ve çevresinin burada ağları ve serveti olduğunu, Türkiye’nin de Trump’ın dış politika hedeflerinde kritik bir rol üstlenmek isteyebileceğini vurguluyor.



